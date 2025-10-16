Oro Bianco, formaggi e latticini alla ribalta

Formaggi e latticini romagnoli alla ribalta. È stato presentato ufficialmente presso il Comune di Roncofreddo l’evento ’Oro Bianco - Formaggi e latticini dell’Emilia-Romagna’, in programma domenica 19. La manifestazione nasce come primo appuntamento pubblico dell’Areale gastronomico ’I Rubiconi’, un progetto che mette in rete agricoltori, vignaioli, trasformatori, ristoratori, associazioni e istituzioni locali per raccontare l’identità agroalimentare delle colline romagnole. Un progetto fortemente voluto dalle quattro associazioni emiliano-romagnole più attive in campo gastronomico: Il Lavoro dei Contadini, Tempi di Recupero aps, comitato regionale Slow Food, Cheftochef Emiliaromagnacuochi che ha la responsabilità organizzativa di questo primo evento.

Ha detto il coordinatore Sergio Diotti: "E’ un progetto che parte da una riflessione sul ruolo di sviluppo che le terre a monte della via Emilia possono avere per la nostra regione, per farlo diventare un evento fortemente caratterizzante l’identità di questi territori". ’Oro Bianco’ sarà il ’numero zero’ di una festa-mercato dedicata ai formaggi e ai latticini dell’Emilia-Romagna, tra cui alcuni presìdi Slow Food regionali, con degustazioni, incontri e momenti di approfondimento. A completare l’esperienza, un pacchetto turistico di due giorni pensato per valorizzare le Terre del Rubicone, che unisce l’esperienza gastronomica alla scoperta del territorio: pernottamento nelle strutture locali, cena in osteria e visita alla manifestazione. Per l’occasione, inoltre, alcuni ristoratori della zona proporranno un piatto all’oro bianco, a cura dei rispettivi chef, inserito in esclusiva nei loro menù per l’intero weekend. Si tratta di: Osteria di Montecodruzzo (Montecodruzzo), Trattoria dell’autista (Savignano di Rubicone), Ristorante dei cantoni (Longiano), Osteria Tera (Sogliano) OSSTERIA! (Savignano sul Rubicone) e Osteria dei Frati (Roncofreddo) insieme a Macelleria Bernabini Alessandro (Roncofreddo) e la Piadineria Dema’ (Roncofreddo).

Ha detto Sara Bernabini, sindaca di Roncofreddo: "Il nostro Comune partecipa con convinzione all’evento organizzato dall’Areale I Rubiconi per promuovere un territorio, che ne ha tanto bisogno, mettendo al centro le eccellenze dei prodotti romagnoli e la sua gastronomia, in un paesaggio tutto da scoprire". Accanto ai formaggi, saranno presenti anche altri prodotti delle Terre del Rubicone, come vino, miele, pane, salumi, confetture e olio extravergine. Ha aggiunto Luciana Garbuglia assessora a Roncofreddo: "La cosa veramente importante di questa manifestazione sono I Rubiconi, una realtà enogastronomica per allargarla ovunque dal cesenate al riminese. Oro Bianco è nato dalla convinzione di mettere insieme tutte le eccellenze del nostro territorio". Al via anche un progetto di archivio regionale dei Casari e Allevatori, a cura del fotografo Marco Della Pasqua. Info: 320-0404136, info@ilgiardinodeifrati.it - https://bit.ly/OROBIANCO.

Ermanno Pasolini