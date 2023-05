Orogel assume, decine di posizioni aperte

La carenza di manodopera si fa sentire sempre più in questa stagione in cui la campagna sta cominciando a dare i frutti estivi e la stagione turistica della riviera sta carburando in vista dell’estate. A soffrire è soprattutto il settore alberghiero e della ristorazione, ma il problema riguarda anche aziende dove fino a pochi anni fa c’era la fila per avere un contratto di assunzione stagionale. Tra queste c’è Orogel che sta facendo una campagna a tappeto per la ricerca di diverse decine di lavoratori per gli stabilimenti di Pievesestina (surgelati), Longiano e Forlimpopoli (Orogel Fresco). A preoccupare, oltre all’avvio della raccolta di quantitativi sempre più importanti della frutta estiva, è l’imminente avvio della raccolta del prezzemolo, uno dei fiori all’occhiello dei surgelati Orogel, ma che necessita di essere lavorato in poco tempo per mantenere inalterate le sue caratteristiche organolettiche.

I profili professionali per i quali c’è maggiore richiesta sono: manutentori meccanici ed elettrici, carrellisti e operatori di linea, anche senza esperienza. Le offerte sono indirizzate sia agli uomini che alle donne. E’ richiesta la disponibilità a lavorare su tre turni ed è prevista la formazione con possibilità di crescita professionale. Le domande possono essere presentate nella sezione ‘lavora con noi’ del sito ‘orogel.it.’ Per informazioni tel. 0547.377969.