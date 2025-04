Orogel lancia il magazine sulle diete salutari

Orogel lancia il suo primo magazine dedicato alle ultime tendenze in cucina, spunti e consigli nutrizionali in pillole, per accendere la fantasia e la creatività ai fornelli con proposte genuine e versatili. Il primo numero intitolato ‘Speciale Green’ è un inno alla primavera e all’estate, ispirato alla natura che si risveglia ed esplode, per celebrare il colore verde in tutte le sue sfumature. All’interno si trova una selezione di ricette in collaborazione con Anna Fracassi per portare in tavola il meglio delle verdure, rispettando l’ambiente e contribuendo ad uno stile di vita sano e consapevole.

Sempre più italiani seguono diete più salutari aumentando il consumo di frutta, verdura e acqua. A sottolinearlo è l’ultimo Rapporto Coop che analizza le previsioni e stili di vita dell’anno in corso, secondo il quale gli italiani prediligono: cibo salutare, semplice, tradizionale, essenziale e sostenibile. Il 72% del totale degli intervistati ha modificato le abitudini di acquisto verso il consumo di cibo plant-based e di origine vegetale (contro il 56 per cento dell’anno precedente), il 78% verso cibi ricchi di proteine, il 91% verso prodotti privi di additivi e conservanti.

"Partendo dalle nuove abitudini alimentari e attenzione verso uno stile di vita sano, insieme a Orogel, specialista delle verdure fresche surgelate con cui collaboro da anni, abbiamo raccolto contenuti golosi e creativi, intrecciando spunti, idee e consigli alla portata di tutti i giorni – racconta Anna Fracassi, fotografa professionista e creative designer -. Ogni numero è un percorso di sapori, colori e immagini, per farti immergere in temi ogni volta diversi che seguono stagionalità, atmosfere e ricorrenze”.

Le proposte sono accompagnate dai consigli della nutrizionista Laura Crugnola. "Le verdure in questa stagione – afferma – sono un concentrato di nutrienti essenziali per il nostro organismo. I vegetali surgelati rappresentano un’ottima soluzione per avere sempre a disposizione ortaggi di stagione, preservando al massimo le loro caratteristiche nutrizionali. La surgelazione, infatti, consente di mantenere intatte vitamine, minerali e antiossidanti, garantendo un’alimentazione sana e variegata”.

Nel primo capitolo ‘A tutto green’ le ricette pensate per accompagnare il fermento della bella stagione: un menù completo che spazia dal tono sgargiante dell’hummus di soia edamame, all’abbraccio vellutato e dolce dei piselli, dalla croccantezza dei fagiolini al gusto inconfondibile degli asparagi e la nota cremosa delle fave.