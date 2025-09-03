Orogel ‘raffredda’ Matera. Nuovo maxi-magazzino

Il gruppo cooperativo Orogel dopo aver realizzato un enorme magazzino automatizzato che conserva i surgelati a -25º a Pievesestina, investe al Sud, dove la cooperativa Arpor (480 soci produttori) acquistò nel 2009 a Policoro, in provincia di Matera, l’azienda di surgelati che la famiglia Massocchi aveva fondato vent’anni prima, ma che non riusciva a decollare. Ieri ha inaugurato il nuovo magazzino frigorifero più grande dell’Italia meridionale: 150.000 metri cubi con 32.000 posti pallet che possono ospitare 15.000 tonnellate di merce che viene movimentata senza alcun intervento umano diretto. La realizzazione di questo enorme magazzino frigorifero ha richiesto l’investimento di 40 milioni di euro che si aggiungono ai 60 milioni investiti nei 16 anni precedenti. Altri 10 milioni saranno investiti a breve in infrastrutture che comprendono anche i nuovi uffici.

Il nuovo magazzino chiude il cerchio della filiera produttiva poiché i prodotti agricoli lavorati e surgelati appena raccolti saranno confezionati e immagazzinati, pronti per essere distribuiti, con un notevole risparmio di autotrasporto: fino a ieri, infatti, i prodotti lavorati e surgelati venivano portati a Cesena per essere confezionati, stoccati e poi distribuiti. Poteva quindi capitare che un carciofo coltivato e surgelato a Policoro, destinato a un supermercato di Matera percorresse 1.400 chilometri prima di arrivare a destinazione. L’importanza dell’espansione dello stabilimento Arpor, che nel 2024 ha dato lavoro a 578 dipendenti per una produzione di 25.000 tonnellate di vegetali surgelati e un fatturato di 59 milioni di euro, è testimoniata dal rango delle autorità che hanno partecipato: oltre al sindaco di Policoro Enrico Bianco c’erano i vertici della Regione Basilicata: il presidente Vito Bardi, che si è complimentato con Arpor perché si tratta di un modello virtuoso, con tutti i protagonisti che remano nella stessa direzione e fanno investimenti in prospettiva, e gli assessori Carmine Cicala (politiche agricole, Laura Mongiello (ambiente) e Cosimo Latronico (salute), e il senatore Giorgio Salvitti, consigliere politico del ministro delle politiche agricole Lollobrigida. A fare gli onori di casa c’erano il direttore dello stabilimento Gianmarco Massocchi, il presidente di Arpor Marcello Filippi e il presidente di Orogel Bruno Piraccini e numerosi amministratori delle cooperative del gruppo che hanno partecipato a un corso sulla cybersicurezza. A tagliare il nastro inaugurale, dopo la benedizione del parroco don Giuseppe Gazzaneo, sono stati chiamati due dipendenti.