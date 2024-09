Orogel, tour in Basilicata. Investimento da 45 milioni

Il gruppo cooperativo Orogel, leader nazionale dei vegetali surgelati, continua a investire non solo negli stabilimenti di Cesena, ma anche in quelli di Ficarolo, in provincia di Rovigo, e di Policoro, in Basilicata, dove la scorsa settimana è stata organizzata una giornata di incontro con le istituzioni locali e la visita allo stabilimento della cooperativa Arpor, nata a Cesena negli anni Settanta, che nel 2009 rilevò lo stabilimento di Policoro. La Basilicata e la vicina Puglia hanno territori particolarmente vocati per la produzione di carciofi, asparagi, broccoli, cicoria, cime di rapa, finocchi, melanzane, peperoni, zucchine, pomodori e spinaci. I duecento soci produttori della cooperativa Arpor hanno recepito rapidamente le indicazioni per orientare la produzione alle varietà più adatte per la surgelazione e oggi il 70% dei carciofi surgelati venduti in Italia è prodotto dall’Orogel in Basilicata. Nel 2023 Arpor ha prodotto 23.000 tonnellate di ortaggi surgelati per un valore di 56 milioni di euro.

Dal 2009 al 2022 Orogel ha investito in Basilicata 60 milioni di euro, nel piano 2023-2026 sono in corso lavori per 45 milioni: il reparto di confezionamento è entrato in funzione e sarà ulteriormente sviluppato, mentre una grande cella per lo stoccaggio dei prodotti surgelati, con capacità di 32.000 posti-pallet è in costruzione, la sua entrata in funzione è prevista per la seconda metà del 2025. Inoltre è stato esteso l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia.

Per migliorare le condizioni di lavoro e la produzione adattandole ai cambiamenti climatici, alle difficoltà di reperimento di manodopera qualificata e alle esigenze del mercato ora è necessario puntare sempre più sull’innovazione: controllo continuo a distanza delle condizioni del terreno, del grado di maturazione dei prodotti in relazione all’evoluzione del meteo e la meccanizzazione delle lavorazioni nei campi sono stati al centro del convegno che si è svolto nella sala del consiglio comunale di Policoro. Vi hanno partecipato come relatori il sindaco Enrico Bianco e i vertici della Regione Basilicata: il presidente Vito Bardi, gli assessori Carmine Cicala, Laura Mongiello e Cosimo Latronico, e il presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella. Tutti hanno espresso soddisfazione e compiacimento per l’espansione dell’attività della cooperativa Arpor e per l’efficacia di un corretto rapporto fra amministrazioni pubbliche e imprese private.

L’incontro è stata l’occasione per presentare i nuovi vertici di Arpor, il presidente Marcello Filippi e i vicepresidenti Paolo Lombardi e Giuseppe Aldini, che insieme agli amministratori e dirigenti Orogel e Arpor Gianmario Massocchi, Valter Zino, Maurizio Zappatore, Silver Giorgini e Bruno Piraccini hanno illustrato le innovazioni produttive, le dinamiche del mercato dei prodotti alimentari, gli investimenti in corso e quelli programmati.