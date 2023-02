Orrore all’alba, cadavere affiora dal mare È un 63enne cesenate morto per assideramento

di Francesco Zuppiroli

È giallo in riva all’Adriatico a Rimini, con un altro cadavere che affiora dall’acqua. Dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una donna appena due giorni fa, il mare all’alba è di nuovo teatro di tragedia. Quella di un 63enne cesenate, il cui cadavere è stato notato ieri mattina intorno alle 7.30 galleggiare inerme nell’acqua tra il faro e il Club Nautico. A dare l’allarme per primo è stato un pescatore, che di buona lena stava sciogliendo gli ormeggi della propria motopesca prima di notare in acqua tra le corde quel corpo senza vita. Immediata è stata quindi la chiamata al 118 e l’arrivo sul posto dei sanitari, accompagnati dagli agenti della Squadra Mobile e della polizia scientifica per eseguire i rilievi sul cadavere dell’uomo. Non prima però dell’estrazione dall’acqua da parte dei vigili del fuoco, che a bordo di un gommoncino sono riusciti a trasportare a terra l’uomo.

In un primo momento, l’ipotesi degli investigatori si è incamminata sulla via del gesto volontario, dal momento che il medico legale a una prima ricognizione cadaverica non ha rilevato alcun segno di violenza che potesse suggerire il coinvolgimento di terze persone. Anzi, da subito è stato chiaro come a causare la morte del 63enne cesenate sia stato uno choc termico dovuto alle basse temperature delle acque in cui è stato trovato. A dare le dovute conferme sarà poi l’autopsia disposta per i prossimi giorni da parte del pubblico ministero di turno, Davide Ercolani, che coordina le indagini. Tuttavia agli inquirenti non è stato ancora possibile determinare con certezza se si sia trattato di un suicidio o di un tragico incidente. Non ci sarebbero infatti elementi nei trascorsi del cesenate che lascerebbero pensare a un suicidio: nessun segno di squilibrio né manifestazioni di depressione o messaggi di addio.

Per questo col passare delle ore ha preso piede la pista del tragico incidente e gli agenti della Mobile, diretta dal vice questore aggiunto Dario Virgili, sono ora al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita del 63enne, in modo da vederci chiaro sulla tragedia del porto. Secondo quanto emerso ieri, il cesenate sarebbe arrivato a Rimini da solo prima delle 20, per l’ora di cena, come emerso dall’analisi dei filmati delle videocamere della zona, che hanno ripreso il momento in cui l’uomo ha parcheggiato vicino al Club Nautico di Rimini laddove è stata ritrovata anche l’automobile con all’interno i suoi effetti personali. Resta invece ancora da ricostruire dove il cesenate, che non era sposato e non aveva figli, abbia trascorso la serata ed eventualmente con chi e, soprattutto, il momento in cui è caduto – o si è gettato – tra le gelide acque dell’Adriatico.