"Orrore e bellezza tra palco e balcone"

Venerdì e sabato alle 20.30 e domenica alle 18, il Teatro Valdoca porta in prima assoluta al Bonci "Bestemmia", regia di Cesare Ronconi, su testo originale di Mariangela Gualtieri; produzione Teatro Valdoca ed ERT -Teatro Nazionale. L’opera si svolge tra palcoscenico e platea e si apre con un breve prologo all’esterno, interpretato da Mariangela Gualtieri.

Lo spettacolo sembra oscillare tra orrore e bellezza. Come si concilia la crudeltà del presente con la possibilità di ritrovare incanto e speranza?

"L’orrore direi che è in gran parte nostro, dell’umano. Siamo noi a innescarlo e nutrirlo con la nostra bellicosità, inconsapevolezza, vanità e superbia. L’incanto c’è sempre, da qualche parte intorno a noi e a volte basta rallentare, tacere, stare lì dove la terra non è troppo antropizzata, i campi, i fiumi, i boschi, il cielo. Florenskij, rinchiuso nel peggiore dei Gulag dove poi morirà, scrivendo ai figli raccomandava loro di guardare spesso il cielo notturno. La speranza è un’altra cosa. Parola difficile da pronunciare ora, ma dobbiamo pronunciarla soprattutto per i giovani e per chi nasce adesso".

Quali parole sente oggi maggiormente svuotate o tradite? "Parole che hanno animato popoli, deposto sovrani, come liberà, uguaglianza, fraternità, o tutto il corredo di parole dell’empatia, come pietà, compassione, gratitudine, o quelle più politiche come democrazia, solidarietà, giustizia. Tutte queste parole sembrano ora devitalizzate, come se il comportamento degli israeliani, o anche gli eccessi di Trump e dei Maga, avessero fatto saltare dentro di noi le antiche leggi non scritte, oltre che le leggi scritte, allontanando da noi queste care e preziose parole".

Che ruolo hanno la musica dal vivo e i suoi versi inediti nel dare voce a "sanguinamenti e macerie" del nostro tempo?

"Parlerei di architetture sonore, più che di musica. Il canto dal vivo di Sara Bertolucci ha nella sua meraviglia tutti i poteri del canto: la capacità di toccare corde profonde, di sciogliere e lenire, ma anche alzare il lamento. Nella complessa e splendida partitura sonora di Lemmo il suono elettronico si intreccia con tutto il resto, senza mai essere di sottofondo; tutto dialoga dentro lo stesso respiro. Le voci di Eugenia Giancaspro, di Nico Guerzoni, di Giuseppe Semeraro, o il pigolio di una ammutolita Silvia Calderoni, fanno concerto insieme al suono elettronico. La nascita delle mie parole è stata molto disturbata dallo scompiglio del mondo. Ho capito perfettamente Quasimodo, con quel ‘Alle fronde dei salici, per voto, / anche le nostre cetre erano appese’. Ma poi no, penso che l’arte, che la poesia debbano testimoniare la gravità di ciò che succede. Questo, insieme al sogno di cominciare a trovare un’epica della pace, sono gli elementi che mi hanno spinto a scrivere".

Come può il teatro nella sua inattualità restituire sacralità alle parole e ai gesti umani?

"Il teatro, quando non è puro intrattenimento ma tende verso un incontro ad alta intensità fra vivi, può essere immenso. Il nostro teatro è anacronistico: è rivolto all’origine che è sempre adesso e sempre nell’arcaico. Ciò che accade non riguarda la cronaca, ma le profondità dell’animo umano e la sua radicata stortura".

Qual è l’intento di un prologo pronunciato dal balcone del Bonci?

"C’erano parole da dire che avevano l’aria di un discorso fatto alla città, dall’alto delle mura. Come quando una grande minaccia incombe e il popolo si raduna, coi suoi difensori per mettere in atto una strategia di salvezza per tutti. Poiché ora la minaccia è alla nostra umanità, i difensori non possono che essere i poeti, i filosofi, gli artisti che ad essa appartengono".