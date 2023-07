Orsi, acqua e abbuffata di bufale

Filippo Graziosi

Voi in Romagna non siete messi benissimo. Volevamo prenotare le vacanza al mare, ma abbiamo cambiato idea dopo l’alluvione". Ho guardato con stupore il mio interlocutore, un 40enne romano appena conosciuto su un fresco sentiero di montagna. Gli ho spiegato che i danni ci sono stati e anche pesanti, ma la costa era stata risparmiata dalla furia dell’acqua. I bagni erano perfettamente in ordine alla partenza della stagione balneare. Mi ha guardato ancora più stupito di quanto non lo fossi stato io. Quanto basta per far capire la potenza delle bufale che da due mesi corrono sui social.