Oscar De Summa porta in scena: "Maria, la sorella di Gesucristo"

La sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere passa anche attraverso il linguaggio teatrale. E’ quanto fa stasera alle 21, a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno, Oscar De Summa, attore, regista, drammaturgo, unico e potente mattatore in scena, che narra la vicenda di "Maria, la sorella di Gesucristo". Maria è il simbolo di quelle donne abusate da uomini, che conoscono, che dicono di amarle, uomini di cui si fidano, mariti, fidanzati, giovani coetanei che si trasformano nel mostro che le possiede attraverso l’abuso sessuale. Sono gli anni ’70, Maria è una giovane donna che vive in un paesino della Puglia, la gente la chiama "la sorella di Gesucristo" perché è il ruolo che lei interpreta durante le rappresentazioni sacre. "Non ha una vera identità individuale fino al giorno in cui – racconta De Summa -, attraversa a piedi il paese impugnando una pistola per vendicare la violenza subita la sera prima da un coetaneo". Maria cammina silenziosamente lungo la via principale del paese sotto gli occhi degli abitanti: conoscenti, amici, parenti si troveranno a prendere una posizione rispetto a lei come persona, alla violenza che ha subito e all’atto che minaccia chiaramente di voler fare". Ecco che Maria, da ragazza come tante, assume una sua dignità di donna, di persona offesa in ciò che di più bello, intimo custodisce e che le è stato strappato con la forza. Man mano che la donna procede, con la colt che lo zio d’America ha regalato a suo padre, i curiosi si affacciano dai balconi, gli uomini escono dai bar, i parenti dell’uno e dell’altra protagonista della vicenda rappresentano la miscellanea di sentimenti, giudizi, pregiudizi e paure che si affastellano nei loro animi.

Raffaella Candoli