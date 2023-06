Oscar del cicloturismo Cesena capitale delle due ruote

Nel weekend Cesena ospita l’ottava edizione dell’Oscar italiano del cicloturismo, il prestigioso premio che viene assegnato ogni anno alle ciclovie verdi delle Regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi mirati al turismo lento, e che quest’anno sarà dedicato alle popolazioni colpite dall’alluvione (il ricavato del cena solidale che si terrà domani nella chiesa di Sant’Agostino sarà interamente destinato alle persone colpite dall’alluvione).

Il primo appuntamento pubblico sarà domani alle ore 9,30, al teatro Bonci con il bike forum condotto da Ludovica Casellati e Peppone Calabrese. Dopo i saluti istituzionali, Carmelo Carbotti, Responsabile dell’Ufficio Studi di Banca Ifis, illustrerà il rapporto ‘Ecosistema della Bicicletta’ 2023. A seguire, si parlerà di cicloturismo tra innovazione e sostenibilità. Interverranno: Andrea Agostini - Nove Colli, Antonella Baldino - Istituto per il Credito Sportivo, Michil Costa - Maratona dles Dolomites, Sabrina De Filippis - Gruppo Ferrovie dello Stato, Andrea Girlanda – Komoot, Stefano Giuliodori – Dory Hotels&Suite, Filippo Pozzato - PP Sport Events, Giovanna Sainaghi - VisitFlanders, Andrea Tonti - Bike Division, Sebastiano Venneri - Legambiente.

L’evento proseguirà alle ore 15 con il Workshop formativo per amministratori, operatori commerciali, turistici e dell’ospitalità, con Silvia Livoni, Barbara Pardini e altri esperti. Sabato , in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, alle 9,30 i giornalisti ospiti, la giuria, le autorità e gli imprenditori locali parteciperanno alla pedalata da Cesena a Montiano sulle colline e tra le vigne del Grand Tour Valle del Savio, ciclovia vincitrice Oscar Italiano del Cicloturismo 2022. A tutti i partecipanti verranno distribuite le magliette dell’Oscar Italiano del Cicloturismo 2023, disegnate da Giulio Giordano. Dopo il pranzo a Montiano, nel pomeriggio gli ospiti rientreranno a Cesena. Alle ore 21 grande serata in piazza della Libertà con la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’Oscar Italiano del Cicloturismo 2023, presentato da Ludovica Casellati, ideatrice dell’Oscar del Cicloturismo, e Peppone Calabrese di Rai Linea Verde. Con uno show di Raul Cremona.