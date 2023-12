Oscar master Fidal. Sanulli è l’atleta dell’anno

Nonostante i gravissimi danni subiti a causa dell’alluvione, il 2023 dell’Atletica Endas Cesena è stato un anno pieno di successi, in campo e fuori.

L’ultimo in ordine cronologico è arrivato grazie alla velocista Cristina Sanulli che è stata scelta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera come atleta Master dell’anno.

L’assegnazione dell’Oscar dell’atletica, determinato dal voto social unito a quello di una giuria di esperti, va a incorniciare la fantastica stagione della sprinter cesenate che ha dominato la categoria over 50 a livello europeo e mondiale: quattro medaglie d’oro ai Campionati Europei di Pescara, l’oro iridato sui 200 metri indoor durante la rassegna iridata di Torun (Polonia) e il nuovo record continentale con la staffetta 4x100 azzurra sono stati i piatti forti di un abbuffata di successi condita da un innumerevole serie di record italiani migliorati, individualmente e con la staffetta biancoverde.

"Questo premio per me rappresenta un sogno che si avvera - racconta Sanulli - è il risultato di questi ultimi 365 giorni, fantastici e durissimi allo stesso tempo e degli anni di sacrifici che li hanno preceduti. Non mi sono mai arresa davanti alle difficoltà che ho incontrato: fin da giovanissima mi sono sempre posta degli obiettivi ambiziosi e raggiungerli alla mia età è un traguardo veramente importante. La marcia in più me l’anno data tutti coloro che mi hanno sostenuta e in particolare la mia famiglia che ha sempre creduto in me. Spero di poter essere un esempio per i tantissimi giovani di talento che frequentano il campo di atletica di Cesena: mai smettere di sognare perchè tutto si può realizzare!".