"Osco, chi è ricoverato si sente accolto in famiglia"

Nel 2022 l’Ospedale di Comunità di Savignanoha registrato 198 ricoveri, con un’occupazione di fatto continuativa dei 12 posti a disposizione per l’accoglienza dei pazienti, la cui età media è 80 anni, il 50% inviati all’’Osco’ dai Medici di medicina generale e il 50% da strutture ospedaliere. E’ un prezioso servizio di accompagnamento della gestione della malattia .

Più del 60% dei pazienti viene ricoverato per patologia cronica riacutizzata, il 15,2% per educazione e addestramento sia del paziente che del caregiver, il 16,3% per interventi di riabilitazione. Sono degenze che sostengono la famiglia nella cura di anziani spesso non autosufficienti. La degenza media è di 18 giorni, mentre i decessi sono stati il 2,8 per cento.

Dice il sindaco di Savignano Filippo Giovannini: "L’’Osco’ rappresenta un investimento importante sul Santa Colomba perché i posti letto sono accompagnati non solo dal supporto infermieristico ma anche medico ospedaliero dedicato. Un servizio che aiuta le famiglie perché riporta sul territorio i ricoveri post-operatori e permette di trattare in prossimità anche le problematiche croniche. Ringraziamo l’Ausl e la professionalità di infermieri, medici e personale tutto, chi è ricoverato si sente accolto in una grande famiglia".

e.p.