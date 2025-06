Ospedale a Villachiaviche. Il progetto va in Consiglio

Nuovo step del complicato percorso di attuazione del Bufalini due. Chiusa l’interminabile conferenza dei servizi (alla quale hanno preso parte tutte le amministrazioni e gli enti competenti, integrando il progetto secondo le osservazioni ricevute e le prescrizioni tecniche emerse) ora la palla passa ad un vaglio fondamentale: l’approvazione da parte del consiglio comunale. La seduta sarà impegnata il prossimo 10 luglio.

A seguito dell’approvazione definitiva è prevista una nuova presentazione pubblica per illustrare alla cittadinanza il progetto così come approvato. Contestualmente, per l’attuale ospedale Bufalini si prevede un processo di rifunzionalizzazione, che riconfigurerà la struttura con una vocazione più territoriale, mantenendola al servizio della comunità locale.

Ed è tempo di procedere rapidamente (per quanto possibile) poiché il nuovo ospedale affonda le sue radici nel 2017, quando la Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna ha inserito il progetto tra le priorità della riorganizzazione ospedaliera.

Com’è noto il progetto definitivo prevede la costruzione di un complesso moderno e funzionale, articolato su più livelli, con una dotazione di 433 posti letto, servizi diagnostici e terapeutici avanzati, ampi spazi per la logistica e l’accoglienza, parcheggi pertinenziali (1303 posti auto previsti), aree verdi (oltre 50 mila metri quadrati) e significative opere infrastrutturali accessorie (viabilità, rotatorie, sottoservizi, illuminazione, mitigazioni acustiche e ambientali), delineando un intervento di significativa e indispensabile trasformazione urbana e territoriale.

L’opera è finanziata per un totale di circa 305,8 milioni di euro, di cui 156 milioni stanziati dalla Regione Emilia-Romagna e 132,2 milioni da Inail, nell’ambito dei piani triennali di investimento immobiliare approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. A questi si aggiungono risorse aziendali pari a 17.600.000 euro.