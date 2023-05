Ospedale di comunità nel nome di Molinari

di Ermanno Pasolini

Taglio del nastro ieri mattina a Savignano sul Rubicone per l’inaugurazione ufficiale dell’ampliamento dell’Ospedale di Comunità (OsCo) realizzato nel periodo Covid e per la sua intitolazione al dottor Mario Molinari (1938 – 2016).

Alla presenza del sindaco di Savignano Filippo Giovannini, del vicesindaco Nicola Dellapasqua, del direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori, della direttrice sanitaria di Ausl Romagna Francesca Bravi, del direttore del Distretto Rubicone Francesco Sintoni, della moglie di Molinari Susi Moroncini, della coordinatrice del Nucleo di Cure Primarie Veronica Pasini, del coordinatore Infermieristico del Dipartimento di Cure Primarie Marco Senni, della sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini con tanti altri operatori sanitari, Associazioni di volontariato del territorio ma anche cittadini e amici, è stata scoperta all’ingresso dell’ospedale la targa che rende omaggio allo storico dirigente dell’Ausl.

Ha detto Filippo Giovannini sindaco di Savignano e presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare: "La giornata di oggi segna un passo molto importante, non solo per la comunità di Savignano e dintorni. Il nostro ospedale di Comunità, che abbiamo intitolato a un illustre savignanese come Mario Molinari, è diventato un centro che eroga servizi di prossimità e un punto di accesso per tutti gli utenti che entrando al Santa Colomba sono presi in carico e indirizzati verso la cura più appropriata. È stato un percorso cominciato sin dall’inizio del nostro primo mandato e che grazie al contributo e all’iniziativa dell’Ausl e all’appoggio del ’Centro per i diritti del malato’, ci ha consentito oggi di arrivare a questo traguardo. Siamo estremamente orgogliosi di potere offrire ai cittadini del nostro territorio un punto di accesso estremamente importante ai servizi sanitari e sono certo che nei prossimi anni questo diventerà sempre più un un luogo di riferimento. Ringraziamo il Direttore generale di Asl Romagna, Tiziano Carradori e il Presidente del Distretto Rubicone Francesco Sintoni".

Mario Molinari nato a Mercato Saraceno il 3 ottobre 1938, se a Borello visse la sua gioventù, a Cesena iniziò la sua attività politica, ma anche la carriera presso l’Ausl, fino a Savignano dove abitava dal 1975. Si spense il 4 novembre 2016 a 78 anni, presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dopo una lunga malattia, lasciando la moglie Susi Moroncini e una fitta schiera di amici.

Mario Molinari, sepolto nel cimitero di Borello, era stato consigliere comunale a Cesena negli anni ’70, poi dal 1975 al 1985 aveva ricoperto la stessa carica a Savignano. Nel 1989 era stato eletto segretario comprensoriale della Dc di Cesena, poi consigliere provinciale a Forlì. Segretario organizzativo della Dc, alla fine del 1991 fu segretario della Dc di Savignano.

Il 24 novembre 1975 fu uno dei soci fondatori del Lions Club del Rubicone del quale era ancora membro effettivo. Importante la sua carriera lavorativa in ambito sanitario. L’1 luglio 1970 diventò direttore amministrativo dell’ospedale Santa Colomba di Savignano, dove rimase fino al 1980 quando, all’avvento delle Usl, passò a Cesena prima come responsabile dell’economato-provveditorato e poi direttore amministrativo.

Dal 1998 al 2002 diventò direttore amministrativo dell’Ausl 13 di Ascoli Piceno, poi direttore di zona all’Asl 6 di Senigallia e l’ultimo suo importante incarico lo ricoprì come direttore generale all’Asl di Teramo dove risanò il bilancio riportandolo in attivo. E’ stato anche un attivo collaboratore del Centro per i diritti del malato di Savignano.