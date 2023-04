Ospedale, in gioco salute e credibilità

di Emanuele Chesi

In tempi di inflazione galoppante, carenza di materie prime e cantieri ingolfati, è fisiologico che il costo di un’opera imponente come il nuovo ospedale di Cesena sia destinato a salire. Però... La stima aggiornata dell’Ausl Romagna è ora di 300 milioni di euro, il 50% in più di quanto preventivato all’inizio e di quanto già stanziato. La Regione ha programmato la copertura della cifra rimanente, ma sulla questione resta qualche interrogativo. Così come sui tempi di realizzazione, ora spostati al 2030. Una data che pare però già ora molto ottimistica. La sanità resta un banco di prova cruciale per la credibilità dei nostri amministratori.