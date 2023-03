Ospedale Marconi, Ausl replica: "Presto nuovi professionisti"

L’Ausl Romagna risponde alle critiche mosse dalla Lega sull’attività di specialistica ambulatoriale presso la Casa della Comunità (nella foto). Il dottor Francesco Sintoni, direttore del Distretto Rubicone, chiarisce molti aspetti: "Complessivamente il numero di ore settimanali di specialistica ambulatoriale a Cesenatico è cresciuto negli anni, con differenze e fluttuazioni tra le varie branche. Le ore settimanali di dermatologia sono passate da 14 nel 2020 a 30 nel 2022, quelle di ginecologia da 10 nel 2020 a 30 nel 2022 e quelle di neurologia da 7 nel 2021 a 13 nel 2022. Altre branche specialistiche, invece, presentano maggiori difficoltà nel reperimento delle risorse professionali come ortopedia e otorinolaringoiatria, che hanno registrato una riduzione di attività non per disattivazione del servizio, ma per cessazione del rapporto convenzionale con alcuni professionisti. Sono attive al momento le procedure per il convenzionamento di nuove ore di specialistica, che consentiranno, non appena saranno reperiti i professionisti, di ripristinare l’offerta".

Per la fisiatria e la fisiochinesi terapia, il discorso è diverso: "Adiacente al poliambulatorio della Casa della Comunità c’è la struttura di neuroriabilitazione del Dipartimento di neuroscienze, un punto di eccellenza a valenza romagnola e l’unico centro pubblico di riabilitazione robotica della Regione con quello di Ferrara che garantisce un importante volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale, che dal 2021 è incrementato più del 25%, compensando la riduzione di ore di attività specialistica in precedenza garantita da un professionista fisiatra che ha cessato il proprio rapporto convenzionale con l’azienda".

