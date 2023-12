Ospiti dal Polo Nord alla cena di Natale a Bagnarola

Il Comitato di zona di Bagnarola di Cesenatico ha organizzato, in collaborazione con l’associazione L’Albero della Vita, una serata dedicata al Natale. Domani alle 19 si partirà con una cena romagnola a base di cappelletti al ragù, piadina con affettati, formaggio, insalata mista, vino e acqua, il cui ricavato verrà in parte devoluto per coprire i costi di acquisto e mantenimento delle luminarie sostenuti dall’associazione l’Albero della Vita, per le festività di fine 2023 e inizio 2024.

La cena si concluderà alle 21, con la cerimonia di accensione dell’albero di Natale in compagnia del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. Per tale evento ci sarà musica natalizia, parteciperanno ospiti speciali in costume direttamente dal Polo Nord ed ai partecipanti saranno offerte gratuitamente degustazioni di cioccolata calda e vin brulè, grazie al coinvolgimento dei volontari della frazione e al sostegno degli sponsor.

Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni e prenotare la cena, telefonando ai numeri 335 5913002 e 346 1331256. Per motivi organizzativi la prenotazione al momento conviviale è obbligatoria. Il quartiere di Bagnarola con questa iniziativa intende coinvolgere il maggior numero di persone possibile, per quello che vuole essere un momento di comunità e di divertimento per il quartiere e tutto il territorio. I membri del Comitato di zona proseguono nel loro obiettivo di mantenere vivo il rione più periferico lungo la via Cesenatico al confine tra Villalta e Macerone di Cesena.

g.m.