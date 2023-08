Ospiti non registrati in un hotel a Ponente

In riviera la polizia sta controllando molti alberghi, per verificare che i titolari segnalino entro 24 ore le persone alloggiate, come viene da tempo previsto dalla legge. Gli agenti del Posto estivo di Cesenatico, assieme alla Polizia locale e alla Guardia di Finanza, in un hotel a Ponente hanno scoperto diverse infrazioni, visto che alcune persone sostengono di risiedervi da alcune settimane. Dal controllo è risultato che 11 dei 23 ospiti non erano stati registrati e tra questi c’era anche un cittadino senegalese di 40 anni che agli agenti che lo hanno interrogato ha esibito un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano. L’uomo, però, durante il controllo ha chiesto insistentemente di allontanarsi dall’hotel per andare a lavorare, esibendo un contratto di lavoro stipulato con un ristoratore di Cesenatico. I poliziotti che già nutrivano diversi sospetti, hanno quindi deciso di approfondire la sua posizione e verificare l’autenticità del documento e delle sue parole.

Dagli esami fatti in Questura è risultato che il permesso di soggiorno effettivamente rilasciato dalla Questura di Milano, corrisponde ad un documento intestato ad un altro straniero, un cittadino brasiliano del tutto estraneo alla vicenda. Il senegalese è stato quindi accompagnato al commissariato di Cesena per essere sottoposto a rilievi foto dattiloscopici, dai quali è emersa la verità e questo ha portato ad una denuncia penale per falso materiale e ingresso illegale nel territorio italiano. Nei suoi confronti il Prefetto ha emanato un decreto di espulsione ed il questore gli ha ordinato di lasciare l’Italia entro sette giorni. Il titolare dell’albergo dovrà rispondere alla legge per omessa comunicazione alla Questura degli alloggiati.

g.m.