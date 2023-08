Osservanza, rinviata la chiusura della scuola dell’infanzia

Un altro anno ancora tra le mura dell’ex complesso conventuale e poi chiuderà per sempre le sue porte la scuola dell’infanzia ‘Porta Santa Maria’. Alla fine l’hanno spuntata le famiglie dei bambini e bambine che si erano opposti alla decisione della Diocesi di Cesena-Sarsina di disdire in anticipo il contratto di affitto dei locali al Comune di Cesena, perché destinati a diventare la residenza del vescovo Douglas Regattieri (e dei futuri vescovi emeriti) al cessare del suo incarico episcopale.

Sembrava una decisione definitiva da parte della Curia, non disposta a ritornare sui suoi passi. Ma la svolta è arrivata nell’incontro, alla fine di luglio, tra una delegazione di genitori e l’economo don Marco Muratori, in cui si è trovato un compromesso: data l’impossibilità di iniziare subito i lavori di ristrutturazione dell’edificio, la Diocesi concederà la disponibilità della sede anche per il prossimo anno scolastico al via a settembre. Ci sarà un’unica sezione composta da una ventina di bimbi di 5 e 6 anni. In zona la scuola riaprirà solo al completamento della nuova struttura situata in via Pietro Carlo Borboni, all’imbocco della pista ciclabile del Cesuola, previsto entro dicembre 2025. Dal costo di 3,9 milioni di euro e finanziata in stragrande maggioranza con i fondi del Pnrr, comprenderà due sezioni di scuola dell’infanzia (raggrupperà Porta Santa Maria e Porta Fiume, accanto il Ponte Vecchio) e due di asilo nido. La notizia della chiusura del plesso accanto la chiesa dell’Osservanza (scuola statale dal 1968 e in precedenza privata) era piombata inaspettatamente lo scorso aprile, quando i genitori vennero informati dal dirigente del Terzo circolo didattico Enrico Flamigni e dall’assessora comunale Carmelina Labruzzo che l’anno venturo i bambini sarebbero stati trasferiti al plesso ‘Carducci’. A gennaio, infatti, le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-24 si erano tenute regolarmente come pure l’open day. La pec di formale disdetta del contratto da parte della Provincia dei Frati minori (proprietaria del complesso che sta passando in mano alla Diocesi) era arrivata solo alla fine di febbraio.

"Il vescovo e don Marco Muratori, che sentitamente ringraziamo per il supporto, si sono prodigati per trovare una soluzione a questa problematica. Gli siamo grati per avere ascoltato le nostre esigenze e per essere venuti incontro a tutti quei bambini che vivranno ancora la scuola, concludendo il percorso che in questi anni non è stato certo facile. Hanno prevalso lo spirito di carità e il buon senso, veri pilastri della nostra comunità", commentano le famiglie.

Francesca Siroli