Osservanza Una ‘cella frigorifera’ medievale

di Luca Ravaglia

Metti un fine settimana pre ferragostano in cantiere, a scrutare da vicino i resti della millenaria storia di Cesena. Il fascino dell’archeologia non ha bisogno di ritrovamenti alla Indiana Jones, ma molto più semplicemente di un metodo divulgativo e accattivante per presentare all’intera comunità ciò che fino ad ora solo gli addetti ai lavori avevano avuto occasione di visionare. E in effetti già solo il fatto di poter liberamente varcare un cancello che in ogni altro momento reca un esplicito cartello di divieto d’accesso, ha acceso la curiosità di almeno duecento cesenati che lo scorso fine settimana hanno preso parte alla visita guidata ‘Cerchi nei campi’, pensata dalla Sovrintendenza ai beni archeologici per illustrare le tracce lasciate da insediamenti che si sono succeduti nel corso di millenni, dall’età preistorica fino al Medioevo, nell’area limitrofa alla chiesa dell’Osservanza nella quale sta per essere realizzato un asilo comunale. "Avevamo già un’aspettativa piuttosto alta – commenta la funzionaria Romina Pirraglia – ma ci aspettavamo di imbatterci in sepolture o comunque in ambienti collegati alla vicina chiesa e al convento, ma i risultati sono stati ancora più sorprendenti. In particolare abbiamo rinvenuto delle testimonianze riconducibili a una capanna ad uso abitativo di età preistorica, due grandi circoli funerari, normalmente datati tra l’età del rame e del bronzo antico, quindi tra il terzo millennio e i primi secoli del secondo millennio avanti Cristo e un edifico tardo antico – alto medievale a vocazione produttiva probabilmente utilizzato per conservare le derrate alimentari, come dimostrano le tante buche che abbiamo ritrovato, tra le quali ne spicca una di dimensioni molto ampie che doveva essere una neviera".

Si tratterebbe dunque di un antenato delle nostre celle frigorifere: uno spazio che veniva isolato con la paglia e riempito col ghiaccio raccolto durante l’inverno , utilizzato per conservare più a lungo il cibo. "In periodi successivi – riprende Pirraglia – l’uso è però cambiato e in quel punto si sono accumulati tantissimi oggetti di uso comune dismessi. Questo ci ha permesso di rinvenire prezioso materiale utile per ricostruire usi e abitudini del nostro passato". Nel corso della visita si è passati a esaminare i metodi di sepoltura che, in particolare nel caso delle famiglie più abbienti, prevedevano la tumulazione in una sorta di collinetta che aveva un suo punto di accesso ed era separata dal resto dell’area da un fossato, arrivando poi alle ‘mode’ del tempo, testimoniate da oggetti arrivati a Cesena anche fin dall’Africa settentrionale e dal Medio Oriente, probabilmente grazie al porto di Ravenna.

Lo scavo archeologico verrà ricoperto per consentire l’intervento edilizio legato alla costruzione dell’asilo. Quanto è stato individuato andrà dunque perduto? Pirraglia rassicura, citando l’importanza di luoghi come il nuovo museo archeologico in fase di realizzazione nell’area della Biblioteca Malatestiana e che dovrà ospitare una ’storia della città’ tracciata dai vari ritrovamenti avvenuti nei vari luoghi di Cesena e il deposito di San Domenico, ciclicamente aperto a visite guidate.