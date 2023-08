Osservanza, visita guidata agli scavi archeologici

Domani la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Comune di Cesena, organizza un’apertura straordinaria del cantiere di scavo archeologico appena conclusosi presso il complesso della chiesa e convento dell’Osservanza. L’iniziativa – intitolata “Cerchi nei campi”. Archeologia preventiva e PNRR a Cesena tra buone pratiche e risultati concreti – intende divulgare gli esiti delle indagini archeologiche condotte in occasione del progetto di realizzazione di un nuovo polo per l’infanzia. Durante la visita guidata verranno illustrate ragioni e strategie di ricerca insieme alle evidenze archeologiche di diversa cronologia messe in luce, soffermandosi in anteprima sulle possibili interpretazioni e su una selezione dei numerosi reperti raccolti e in fase di studio.

L’iniziativa, a cura della dottoressa Romina Pirraglia, Funzionaria Archeologa della Soprintendenza che detiene la direzione scientifica dell’intervento, vedrà la partecipazione dell’ingegnere Giulia Battistini, Direttore dei Lavori per la Committenza e dei professionisti di Akanthos S.r.l. dott. Michelangelo Monti e dott. Lorenzo Urbini, con il supporto del Gruppo Archeologico ‘Giorgio Albano’.

L’appuntamento è alle ore 18 all’ingresso dell’area di cantiere, in via Pietro Carlo Borboni. L’evento è gratuito; consigliate scarpe comode.