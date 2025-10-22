Osteria dei Frati e Ossteria! si aggiudicano la Chiocciola 2025

Pioggia di segnalazioni cesenati nella 36esima edizione della guida alle Osterie d’Italia, l’iconico ‘sussidiario del mangiarbere all’italiana’ curato da Slow food. Il volume recensisce, quest’anno, 1980 locali da un capo all’altro del Paese: accanto a osterie, ristoranti, enoteche con cucina e agriturismi, ci sono, anche quest’anno, i ‘locali quotidiani’.

Il riconoscimento più ambito resta la ‘Chicciola’, attribuita a quelle insegne che si contraddistinguono per l’eccellente proposta culinaria e l’accoglienza in sintonia con i valori di Slow food. Nell’edizione 2026 sono 24 i locali ‘chiocciolati’ in Emilia-Romagna: 21 conferme (tra cui l’Osteria dei Frati di Roncofreddo, gestita dalla coppia Valentina Grandotti, in sala, e Giorgio Clementi, in cucina) e 3 new entry, di cui una proprio nel Cesenate.

Parliamo di Ossteria! Osteria con pizza, in pieno centro a Savignano sul Rubicone: i titolari, Pietro Basile e il pizzaiolo Ciro Carbone, hanno ritirato personalmente il premio lunedì a Torino. Pur non avendo ottenuto la Chiocciola, altri 9 locali di Cesena e provincia sono menzionati dall’edizione 2026 della guida.

Quanto alle piadinerie, inserite nel novero dei 161 ‘locali quotidiani’, il Cesenate conferma 14 chioschi da non perdere, con una novità: la Piadina Bagnarola, a Bagnarola di Cesenatico.

