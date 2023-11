Ottant’anni fa la nascita della Resistenza

Ottant’anni fa, nell’autunno del 1943, cominciavano ad organizzarsi le prime formazioni partigiane per opporsi agli occupanti tedeschi e al nuovo governo della Repubblica Sociale presieduto da Mussolini appena liberato dalla prigionia del Gran Sasso. Anche nel nostro Appennino romagnolo la Resistenza prese a radicarsi ed una delle zone in cui cominciò ad essere operativa fu l’ area di Pieve di Rivoschio nel comune di Sarsina. L’ isolamento e la conformazione del territorio erano l’ ideale per favorire l’ insediamento dei partigiani e l’ attività di guerriglia. Così, a novembre, la formazione aveva già una certa consistenza e riuniva alcuni giovani del luogo decisi ad opporsi ai nazifascisti insieme ad alcuni ex combattenti della guerra civile di Spagna oltre a prigionieri slavi che erano fuggiti da un campo di prigionia toscano. Il gruppo, di circa quaranta uomini, era l’ embrione della VIII Brigata partigiana Garibaldi che avrebbe combattuto nell’ area appenninica forlivese e cesenate.

A capo del gruppo insediato nella zona di Pieve di Rivoschio c’ era il commissario politico Salvatore Auria, un confinato politico siciliano. Nato in provincia di Caltanissetta, a Sommatino, nel 1916, liberato dal confino alle Isole Tremiti dopo la caduta di Mussolini, si era stabilito in Romagna. Perse la vita in combattimento a Strabatenza, nell’ Appennino Forlivese, nell’ aprile del 1944 ed è stato decorato con la medaglia d’ argento al valor militare alla memoria. Tornando all’ autunno del 1943, l’ attività della formazione guidata da Auria non poteva sfuggire ai nazifascisti e così il 16 novembre una forte unità tedesca iniziò un rastrellamento puntando su Pieve di Rivoschio. In questa occasione i partigiani riuscirono a sganciarsi e a fuggire ma i nazisti sfogarono la loro rabbia sulla popolazione arrestando ventitrè abitanti della frazione tra i quali anche il parroco, don Pietro Paternò, 57 anni, siciliano come Auria, originario di Barrafranca in provincia di Enna, ma a Pieve di Rivoschio dal 1920. Il gruppo venne portato in carcere a Forlì, essendo i catturati sospettati di essere fiancheggiatori dei partigiani e di averli avvisati dell’ arrivo dei militari.

Dopo gli interrogatori, il 27 novembre, tutti vennero rilasciati ad eccezione del parroco che venne trattenuto; non si sa con precisione l’ accusa, probabilmente fu quella di avere offerto ospitalità ai partigiani. Don Paternò fu trasferito prima al carcere di Bologna poi a quello di Castelfranco. Il 29 febbraio 1944, assieme ad altri detenuti politici, venne caricato sul treno con destinazione campo di concentramento di Dachau in Baviera dove giunse il 2 marzo. Nel terribile campo, dove esisteva una sezione speciale per sacerdoti e religiosi nella quale la mortalità fu circa del 40%, don Pietro, matricola 64826, rimase fino alla liberazione ad opera delle truppe americane il 29 aprile 1945. Così avrebbe ricordato quei giorni: “tutti si era accomunati allo stesso destino…asserragliati in angusti blocchi, malnutriti, malvestiti nel vivere una vita infernale. Strappato violentemente alla mia parrocchia, ho vissuto per 19 mesi la vita del prigioniero politico. Ho passato tre mesi e mezzo nelle carceri italiane accomunato ai ladri e agli assassini e 15 mesi e mezzo nel campo di Dachau.” Don Paternò, rientrato in Italia, riprese la guida della sua parrocchia a giugno del 1945, ma il suo fisico, duramente provato dai mesi in campo di concentramento non resse a lungo. Don Pietro si spense il primo marzo 1946 e riposa nel piccolo cimitero di Pieve di Rivoschio.