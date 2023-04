"Ottantuno", le foto conquistano il festival parigino

"Ottantuno", il libro fotografico di Isacco Emiliani e Antonio Panzavolta, che offre anche alcuni scatti che fissano le straordinarie piante monumentali che svettano nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, è tra le mostre selezionate per il prestigioso festival parigino "Circulation(s)". "Ottantuno" è un progetto fotografico a quattro mani, come detto, realizzato da Isacco Emiliani e suo nonno, Antonio Panzavolta, contadino e appassionato lettore. Alla morte dello zio, Emiliani ritrova la sua macchina fotografica e si appassiona alla fotografia. Per sette anni, lui e suo nonno Antonio sono partiti alla scoperta di alberi spettacolari per fotografarli di notte. Il libro "Ottantuno" è stata pubblicato anno scorso. Alcune delle stampe sono state fatte proprio nel Parco Nazionale. Tra queste un dettaglio del pero della Bertesca (in territorio di Bagno) e della foresta monumentale della Verna.

gi.mo.