Ottavi di Coppa Eccellenza. Gambettola, chance persa

GAMBETTOLA 0 SESTESE 1

GAMBETTOLA: Golinucci, Difino (1’ st Zavatta), Marconi, Rossi, Aloisi, Zattini (5’ st Vagnarelli), Toromani, Gadda, Crociati (39’ st Casalboni), Peluso, Mancini. All.: Angeli (Bernacci squalificato).

SESTESE: Giuntini, Pisaniello, Matteo, Pisaneschi, Safina, Cirillo, Sarr Papa (27’ st Vannini), Manganiello (31’ pt Mernacaj), Ciotola, Dianda, Berti (41’ st Ermini). All.: Ciaramelli.

Arbitro: Airaghi Colombo di Legnano.

Rete: 9’st Ciotola.

Note: espulsi Pisaneschi e Aloisi; ammoniti Gadda, Crociati, Peluso, Giuntini, Safina, Dianda; angoli 7 a 2 per il Gambettola; recupero 1’ e 5’.

Roba da mordersi le mani, che occasione persa. Il Gambettola sconfitto negli ottavi della fase nazionale della Coppa Italia d’Eccellenza. Per oltre un’ora ha giocato in superiorità numerica, ha sprecato un calcio di rigore e alla fine ha dovuto cedere ad una Sestese tosta e concreta. I toscani iniziano mettendo in campo un agonismo a volte eccessivo e i cartellini iniziano a fioccare da subito, al 12’ il primo tiro lo tenta Gadda ma il suo destro finisce alto, al 14’ Sarr Papa gode di troppa libertà quindi può provarci di testa ma la mira è imprecisa. Al 20’ bel destro al volo di Peluso, solo di poco impreciso, al 26’ arriva la prima svolta: l’arbitro ammonisce in pochi secondi prima Dianda e poi Pisaneschi, per il difensore centrale si tratta del secondo giallo e l’arbitro lo manda sotto la doccia. La punizione per il Gambettola è affidata al destro di Gadda che disegna la parabola giusta ma la traversa salva gli ospiti.

I padroni di casa cercano di sfruttare l’uomo in più e spingono a fondo, al 37’ palla ad Aloisi che cerca lo spiraglio buono ma Giuntini è pronto e para. Al 40’ ci prova anche Mancini ma Giuntini di nuovo si fa trovare pronto, al 46’ Sarr Papa in scivolata atterra Zattini l’arbitro è vicino e decide che si tratta di rigore. Sul dischetto va Lucio Peluso che batte troppo centrale e Giuntini vince il duello.

Nella ripresa il Gambettola prova di nuovo ad abbattere il muro ma concede spazio alla Sestese che al 9’ capisce duro: Dianda mette in area un pallone sul quale Ciotola si fa trovare pronto alla deviazione a rete. Di lì in avanti il Gambettola ci prova in ogni modo, ma sia le parate di Giuntini, bella quella del 38’ su Gadda, che le troppe imprecisioni permettono alla Sestese di portarsi via dal Comunale tutta la posta in palio. Ora ci sarà il ritorno mercoledì prossimo a Sesto Fiorentino alle 15.

Roberto Daltri