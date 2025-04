Otto denunciati e tre giovani segnalati per stupefacenti

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo e radiomobile e delle Stazioni dipendenti, svolto prioritariamente in orario serale e notturno, per prevenire i reati, contrastare lo spaccio di droga e garantire la sicurezza sulle strade. I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì-Cesena di otto persone.

Due cittadini stranieri denunciati per essere irregolari sul territorio italiano e per entrambi è iniziato l’iter per la procedura di espulsione; un altro straniero è stato invece denunciato a piede libero per essersi rifiutato di mostrare i documenti d’identità. Quattro automobilisti sono finiti appiedati e denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, con valori all’etilometro risultati fra 1,09 grammi per litro e 2,32 grammi per litro; a tutti sono state ritirate le patenti per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena; un altro automobilista è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, poiché dagli accertamenti svolti è risultato positivo alla cocaina. In quest’ultimo caso la patente di guida è stata ritirata ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena e non denunciati, perchè in tasca avevano una modica quantità di marijuana, che hanno detto di tenere per uso personale.

g. m.