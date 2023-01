"Otto dossier antimafia ignorati anche da ‘Libera’"

Dal blogger indipendente (così come si autodefinisce) Davide Fabbri arriva una doppia denuncia: a Cesena la ‘ndrangheta impone i suoi sistemi mafiosi e Libera, l’associazione di don Ciotti che si batte contro tutte le mafie, non alza un dito per denunciare. Su quest’ultima accusa risponde il coordinatore provinciale di Libera, con la prima - cogliendo l’occasione dell’arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro - Fabbri torna a "scuotere la palude della politica e della nostra società sulla penetrazione e radicamento di attività mafiose a Cesena e dintorni".

Cosa c’è di certo in merito a questa penetrazione? "In questi anni - afferma Fabbri - ho aperto ben 8 dossier di indagine investigativa giornalistica su 8 presunte attività insediate da tempo nei nostri territori. Attività in mano ad imprenditori mafiosi, che fanno favori e affari, operando in area grigia, col mondo imprenditoriale locale. Soldi provenienti da attività mafiosa che vengono reinvestiti in attività pulite. Imprese commerciali messe in piedi per svolgere azioni di lavaggio del danaro sporco. Oggi racconto nuovamente nella disattenzione più totale della politica locale, che seguo da diverso tempo come blogger indipendente, le penetrazioni di diverse attività mafiose presenti a Cesena, soprattutto della ‘ndrangheta calabrese, perfettamente inserite nel sistema economico locale. I settori cesenati indagati sono il commercio, l’edilizia, l’agricoltura e relativo caporalato, la produzione di energia, i servizi alla persona, la gestione dei rifiuti, i trasporti".

L’ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco civico, che non si spinge fino a fare nomi, afferma di aver comunicato da tempo a Libera l’attivazione dei suoi 8 dossier e di non aver mai ricevuto la dovuta attenzione così come restano indifferenti alle sue denunce "gli uomini politici che sono distratti o fanno le spallucce". "La politica - attacca Fabbri - continua a minimizzare e a sottovalutare questi fenomeni, affermando ipocritamente di avere in città gli anticorpi necessari. Non si tratta di tentativi di infiltrazione illecita: a Cesena, nella nostra Provincia, come in tutto il nord Italia ricco e prospero economicamente la mafia esiste da anni". Fabbri, però, non ha mai denunciato all’autorità giudiziaria, il contenuto dei suoi 8 dossier.