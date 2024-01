Otto milioni per curare l’Abbazia: "Salvarla riguarda tutta la città"

Lo dice il vescovo Douglas Regattieri, che sul tema gioca in casa, ma lo dice anche Alessandra Del Nista, sovrintendente archeologica alle belle arti: d’accordo, ci sono gli aspetti storici e culturali di un edificio che va per i mille anni di esistenza. Ma prima di tutto c’è altro. C’è il fatto che la basilica della Madonna del Monte si vede praticamente da tutta la città e da praticamente tutta la città, tante volte, in tanti giorni, nei momenti difficili, tante persone hanno guardato in là, verso le mura del santuario che domina Cesena. Un pensiero, una speranza, forse una preghiera: "Aiutami, se puoi". La fede è un dono che accarezza lo spirito e che in quella basilica si alimenta come accade in pochi altri luoghi della Romagna. Oggi quella basilica chiede aiuto, perché lungo muri, pavimenti e solai si sono allargate fessurazioni (crepe, si direbbe a non essere del settore) che minano la stabilità del luogo. Serve intervenire e serve farlo in fretta, stanziando somme importanti: 7 milioni e 750.000 euro per effettuare, anche in fasi diverse, gli interventi previsti dal progetto di recupero curato dallo studio ‘Rstruct engineering’ di Padova.

Il progetto è stato realizzato grazie all’intervento della fondazione Frututtadoro Orgel, che a riguardo ha investito 50.000 euro: è da lì che si partirà una volta che saranno raccolti i fondi. Al momento ci sono solo 300.000 euro arrivati dallo Stato, ma intorno al piano di restyling si respira ottimismo. "Arriveranno altri fondi messi a disposizione della struttura commissariale per l’alluvione, perché il 16 maggio il maltempo causò la distruzione di una parte della cinta muraria" dicono. Le parti coinvolte sono tante: ci sono l’abate Mauro Maccarinelli, i già citati vescovo e rappresentanti della Sovrintendeza, il presidente di Orogel Bruno Piraccini, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena, il sindaco Enzo Lattuca e le forze politiche che spaziano dal Partito Democratico con la consigliera regionale Lia Montalti, a Fratelli d’Italia, col dirigente locale Marco Casali, in rappresentanza anche della deputata Alice Buonguerrieri. Al Monte negli scorsi mesi si era recato anche il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Serve partire il prima possibile, perché la struttura, in particolare nella sua parte nord, quella dedicata a ospitare i monaci, deve fere i conti con danni importanti, spesso risalenti a un passato lontano. Un riferimento è per esempio il terremoto che colpì la zona nel 700.

La buona notizia è che le zone nelle quali sono già stati effettuati interventi strutturali restano in buone condizioni e soprattutto che la stabilità del complesso non è a rischio nell’immediato. In particolare la basilica e gli spazi aperti ai fedeli sono in piena sicurezza. Ma l’ala nord è chiaramente più esposta davanti a eventuali altri eventi calamitosi. E’ qui che è arrivato l’intervento di Bruno Piraccini: "Si potrebbe segnalare al Ministero che anche la comunità è ponta a fare la sua parte. Le aziende e i cittadini, magari garantendo il 10% del totale, se gli altri fondi arriveranno in fretta. Salvare la Basilica del Monte è una questione che riguarda tutta Cesena". Era già successo e la città aveva già risposto, chi con tanto, chi con poco. Ma non è ai numeri che guarda la Signora della basilica. E’ al cuore di chi saliva la via delle Scalette e che, lontano dagli orari delle funzioni religiose, entrava in punta di piedi e, davanti alle candele, metteva mano al portafoglio. "Per tutte le volte in cui mi hai aiutato tu".