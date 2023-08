Otto Panzer anima l’ultima ’Estate al chiar di luna’

Fiumicino ospita questa sera alle 21.15 in via Binda l’ultimo appuntamento per l’estate 2023 della rassegna per famiglie "Estate al chiar di luna". Protagonista dell’ultimo appuntamento sarà "Otto Panzer" con il suo spettacolo di clownerie "Otto Panzer Show". Ingresso libero. Info: Biblioteca Ceccarelli tel. 0541 932377.