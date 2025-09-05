Otto partigiani fucilati dai fascisti: l’Anpi ricorda l’eccidio della Rocca

Mercoledì pomeriggio, in occasione dell’81° anniversario dell’eccidio, una delegazione delle sezioni Anpi di Cesena e Cesenatico ha voluto ricordare gli otto partigiani fucilati dai fascisti allo sferisterio della Rocca di Cesena, recandosi sul luogo e deponendo un mazzo di fiori sotto la lapide che li ricorda. Oggi più che mai, a fronte del recente episodio avvenuto all’esterno della sede di Casapound, è importante che nella nostra città si riaffermino quei valori di antifascismo, libertà e democrazia per i quali tante e tanti giovani hanno dato la vita. Siamo consapevoli che per fare questo non sono sufficienti le cerimonie, ma è indispensabile la mobilitazione delle cittadine e dei cittadini e l’impegno delle istituzioni per far sì, tra le atre cose, che non esistano luoghi, in una città insignita della Medaglia d’argento al valor militare, in cui nostalgicamente trovano spazio razzismo e violenza. Adamo Arcangeli, Gino Cecchini, Urbano Venanzio Fusconi, Gino Quadrelli, Sebastiano Sacchetti, i fratelli Urbano e Gino Sintoni, Oberdan Trombetti furono condotti alla Rocca Malatestiana di Cesena e, dopo essere stati interrogati e torturati, la sera del 3 settembre 1944 furono portati, legati con un’unica fune, nello sferisterio della Rocca e fucilati. I caduti dello sferisterio della Rocca sono ricordati anche in un monumento del cimitero di Cesenatico.