Otto vallate in vetrina con ’Romagna Autentica’

Si chiama ’Romagna Autentica’ e ha l’obiettivo di far conoscere ‘dal di dentro’ quel territorio alle spalle della Riviera, certo meno frequentato dal turismo, ma non per questo meno attraente, anzi più adatto ai ritmi lenti del turismo slow e ricco di originali proposte tutte da scoprire e da vivere. Si tratta del progetto di marketing territoriale messo a punto da L’Altra Romagna e da Visit Romagna, su un territorio che raccoglie otto vallate del Faentino, del Forlivese e del Cesenate. Il progetto punta a coinvolgere i potenziali turisti attraverso il racconto di esperienze uniche in una cornice di paesaggi sorprendenti: imparare a fare la piadina in una casa contadina, pagaiare nell’invaso di una diga, sfossare il formaggio, avventurarsi tra boschi e vitigni.

È appena partita una campagna su quotidiani nazionali e testate locali dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Triveneto, tutte aree di riferimento di un turismo di prossimità che può essere interessato a visitare il territorio romagnolo. Contemporaneamente vanno in onda slot di passaggi radiofonici su Radio Rai (Rai 1, Rai 2, Rai Isoradio) mentre sul web ci si è affidati ai più importanti circuiti di informazione. In autunno la promozione si allargherà alla Germania. Contestualmente, tra settembre e ottobre, il progetto verrà presentato in alcuni appuntamenti fieristici dedicati alle strategie turistiche. A Romagna Autentica è dedicata una sezione - focus sul sito di visitromagna.it. Pagine che introducono a questa terra capace di offrire uno straordinario patrimonio di natura, buon cibo, borghi e rocche, lungo sentieri e cammini, alla scoperta di itinerari per trekking e bike.