’Ottobre a Selvapiana’, c’è la Sagra della pistolesa

Organizzato dalla Pro Loco, ha preso il via domenica scorsa l’’Ottobre a Selvapiana’, giunto alla 77ª edizione che quest’anno va in calendario per cinque domeniche di fila. La storica manifestazione è cominciata l’1 ottobre, con la 2ª edizione della ’Mostra Cinofila’ che, in collaborazione col Centro Cinofilo ’Mi Fido di te’, ha avuto luogo nell’area del campo sportivo. Oltre alla suggestiva esposizione cinofila, la cui giuria era composta da bambini, si è tenuta anche la presentazione delle attività del Centro Cinofilo ’Mi Fido di te’, la dimostrazione dell’approccio al cane, la dimostrazione ricerca dispersi in superficie, il percorso Agility, la cerimonia delle premiazioni della mostra.

Per tutte e cinque le domeniche a cura della Pro Loco, con gli chef Mattia e Daiana, alle 12.30, viene servito il pranzo con specialità tipiche. Nell’area del campo sportivo stand gastronomici (per tutte le domeniche) con prodotti e specialità tipiche locali. Il programma prevede, domani la ’Sagra della pistolesa’ (castagne primaticce), domenica 15, avrà luogo la storica ’Festa della castagna’, il 22 ’Sagra dei Funghi e Tartufi’, poi domenica 29, festa finale dell’’Ottobre a Selvapiana 2023’, con la ’Sagra del cinghiale’. Per il pranzo, è obbligatoria la prenotazione al 339-5678216 o al 329-0671977.

gi.mo.