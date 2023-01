Ovadiah Sforno, l’esegeta biblico cesenate

di Paolo Poponessi La presenza ebraica a Cesena ha una lunga storia come del resto in tutta la Romagna; stabilmente insediatisi almeno dalla fine del XIV secolo, gli ebrei cesenati erano profondamente inseriti nelle dinamiche sociali ed economiche della città nella quale vissero in un clima di relativa libertà e tolleranza anche se non mancarono episodi di discriminazione e limitazione delle loro libertà. Fu solo a partire dalla seconda metà del Cinquecento che le norme restrittive entrate definitivamente in vigore del 1593 con l’ obbligo per gli ebrei dello Stato Pontificio di risiedere esclusivamente nei ghetti di Roma, Ancona e poi di Lugo, Ferrara e Cento determinarono la scomparsa della presenza ebraica a Cesena ritornata stabilmente in città solo successivamente al compimento dell’ unità nazionale italiana. Tornando a circa cinquesei secoli fa, gli ebrei cesenati non solo furono attivi in campo socioeconomico, ma dimostrarono una certa vitalità culturale e prova ne è il fatto che uno dei protagonisti della cultura ebraica profondamente immerso nel panorama culturale umanistico italiano dell’ epoca fu un ebreo cesenate. Si tratta di Ovadiah Sforno, intellettuale poliedrico, rabbino, medico, filosofo, esegeta biblico, nato a Cesena tra il 1470 e il 1475 in una ricca e importante famiglia...