OXXXA chiude la Notte Rosa a Gatteo Mare con la consegna della Bandiera Blu 2023

Ultimo giorno della Notte Rosa a Gatteo Mare. Alle 21.30 nell’Arena Lido Rubicone protagonisti saranno gli OXXXA con il loro vasto repertorio composto rigorosamente dalle più grandi hit della musica internazionale e italiana, passate e attuali, interpretate e arrangiate con un sound potente e personale, sempre all’avanguardia. A inizio serata si svolgerà la cerimonia di consegna della bandiera Blu 2023 precedentemente rinviata per maltempo. In programma il saluto del sindaco di Gatteo Roberto Pari e la consegna alla presenza di Claudio Mazza, Presidente della Fee (Fondazione per l’educazione ambientale) della Bandiera Blu al presidente della cooperativa Bagnini di Gatteo Mare Massimo Bondi. Il prestigioso riconoscimento mancava a Gatteo dal 2016. Ingresso libero.