Pacchi alimentari donati alla Caritas di Rubicone e Gambettola

Il Rotary Club Valle del Rubicone ha regalato 34 pacchi di generi alimentari a lunga scadenza dei quali 26 alla Caritas del Rubicone e 8 alla Caritas di Gambettola per consegnarli alle famiglie povere, bisognose e in difficoltà. E’ realtà il progetto distrettuale del Rotary Club che ha alimentato la speranza attraverso la distribuzione gratuita di generi alimentari di prima necessità, dedicato a sostenere le famiglie in difficoltà economica del nostro territorio. Dice Monica Morri presidente del Rotary Club Valle del Rubicone: "Sabato 24 febbraio al Centro Agro Alimentare di Bologna fin dal primo mattino circa 300 rotariani del nostro Distretto 2072 si sono ritrovati per confezionare oltre 1.000 pacchi con prodotti alimentari di vario genere, che sono stati poi consegnati alle famiglie bisognose per il tramite delle associazioni del nostro territorio che le assistono tra cui Caritas e Cucine Popolari. Il Rotary Club Valle del Rubicone era presente con una numerosa rappresentanza dei suoi soci. Oltre a confezionare i pacchi donati alle famiglie in difficoltà economica, i nostri soci hanno provveduto alla ristorazione, cucinando e distribuendo ai volontari presenti lasagne e panini nella pausa "lunch" offerta dal Distretto. Vogliamo per questo motivo ringraziare per la loro preziosa collaborazione i nostri soci Riccardo Pascucci e sua moglie Giustina, Maria Giovanna Giorgetti, Ileana Corazza, Mario Cucchi, Edoardo Mosconi con sua moglie e sua figlia, Elisa Pazzini, Nicola Giorgetti, Gian Piero Evangelisti e l’Azienda Agricola Guidi che ha fornito gratuitamente i suoi prodotti assieme a tutte le altre aziende sponsor, senza le quali questo grande Service non si sarebbe potuto realizzare".

Il Governatore del distretto Rotary 2072 Fiorella Sgallari ha ringraziato tutti i volontari rotariani presenti per il grande apporto dato al progetto del nostro Distretto e in particolare la presidente della commissione Michaela Rodosio.

Ermanno Pasolini