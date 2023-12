Pace e speranza nel messaggio alla messa

Il giorno di Natale, nella chiesa di Boschetto don Gian Piero Casadei ha legato la messa ai temi di attualità, parlando degli ultimi anni difficili, tra pandemie, carestie, guerre e crisi economiche, ma introducendo il Natale come luce in questo mondo buio. In un momento in cui tutto sembra essere negativo, si può e si deve avere una speranza e guardare al futuro, facendo riferimento alle parole del patriarca Pizzaballa a Gerusalemme, il quale ha chiesto un atteggiamento di pace più costruttivo.