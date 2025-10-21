"Pace in Palestina? Non credo, ma lo spero"

Ci sarà anche Anna Foa, storica, autrice di numerosi studi di storia della prima età moderna e di opere sulla storia degli ebrei, tra gli ospiti dell’ampio parterre di Agorà Festiva, che terrà campo tra il 24 e il 26 ottobre. Foa parlerà al teatro Bonci domenica 26 alle 18,30.

Professoressa Foa, cosa ha provato alla notizia della liberazione degli ostaggi, sarà pace davvero?

"Non ci credo, ma cerco di avere qualche speranza perché sono consapevole se si parte dicendo che non ce n’è poi alla fine non si fa nulla. Vedo che si sta oscillando tra minacce reciproche. E dobbiamo prendere atto che, nonostante tutto quello che ha fatto, Netanyahu non è riuscito a sconfiggere Hamas, che riappare con le scene terribili viste quando aveva vinto le elezioni a Gaza".

Israele si è fermato sulla strada del suicidio o siamo troppo oltre?

"Per il momento si è fermato, anche perché glielo ha imposto Trump, che non va applaudito, perché ha semplicemente capito che Netanyahu stava andando contro gli interessi americani, a partire dal bombardamento in Qatar. Ma a Netanyahu basterà una qualunque scusa per andare avanti di nuovo per la sua strada. Ora però si è fermato e questa è un’occasione perché tutto si rimetta in discussione, cada il suo il governo e si riaprano delle possibilità per creare un governo in Palestina e in Cisgiordania".

Perché lei sostiene che bisognerebbe liberare Barghouti?

"Perché è un personaggio di grande rilievo nel mondo palestinese e non è, e non è mai stato, un fautore di Hamas, bisognerebbe dargli fiducia, vedere in lui una delle strade che possano portare verso la ricostruzione dell’Autorità Palestinese". Hanno influito sulla fine della guerra le tante manifestazioni in giro per il mondo?

"Tutto ha influito, anche su Trump. Il fatto che in tutto il mondo ci sia un’opinione pubblica così avversa, anche in America e tra i repubblicani, alle scelte politiche di Netanyahu, ossia la continuazione della guerra, la fame e qualcosa che ha superato ogni limite, non può non aver giovato. Pensiamo alla mobilitazione italiana, si era mai vista nella nostra storia recente una cosa di questo tipo?".

Non ci ha visto, in alcuni casi, anche qualche espressione di antisemitismo?

"L’antisemitismo l’ho visto, ma in questo momento non è il problema principale. Quando tutto sarà risolto e si andrà verso una pace stabile potremo affrontare anche questo problema".

Cosa hanno potuto fare gli ebrei della diaspora come lei? "Abbiamo avuto un ruolo nel cercare di mobilitare l’opinione pubblica. E’questo, come sempre, il ruolo degli intellettuali. Ma ci sono anche tanti giovani ebrei, organizzati, che si sono schierati pubblicamente".

Potranno israeliani e palestinesi dimenticare il 7 ottobre e i 65 mila morti della guerra?

"Potranno farlo, si sono già viste nella storia altre vicende simili. Penso al Sudafrica, alla Spagna, al Ruanda. Ma deve partire dal basso, non da un’imposizione. Deve poggiare sui tanti legami, che già esistono in Israele, tra ebrei e palestinesi".

Due popoli e due stati: ci arriveremo?

"Eh… questa è una profezia. Penso che non ci sia altra soluzione e forse ci si arriverà solo per questo, perché non ci sono alternative tranne che la ’Grande Israele’ senza palestinesi che oggi le forze in campo, come i Paesi arabi, possono impedire. Non per vicinanza ai palestinesi ma per l’opinione pubblica prevalente anche tra loro".

Qual è l’obiettivo del suo libro "Il suicidio di Israele" di cui parlerà anche a Cesena domenica 26?

"Spiegare a chi non sa, soprattutto ai ragazzi che spesso agitano bandiere di cui non conoscono appieno il significato. Hanno grande volontà di capire, che in alcuni casi mi ha molto commossa. Ma anche denunciare che la colpa di tutto questo è del governo razzista e suprematista ebraico che sta avvelenando l’animo di Israele".

Che però l’ha eletto…

"Anche Hitler e Mussolini sono stati eletti. Oltre alle elezioni ci vuole anche una gestione democratica dello stato. Le elezioni non bastano, bisogna fare di più perché non si alieni la democrazia".