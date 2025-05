Pacifisti in piazza per la Palestina

Domani alle 18.30, in concomitanza con la Giornata dell’Europa, è convocata in piazza del Popolo una manifestazione pubblica in solidarietà con il popolo palestinese, "per condannare l’occupazione militare e il genocidio portato avanti dall’esercito israeliano". Ad indirla è un gruppo di promotori, fra cui associazioni pacifiste, la Cgil, alcuni partiti fra cui Pd e M5S.

"L’iniziativa - spiegano i promotori – si inserisce nel più ampio appello ’L’Ultimo Giorno di Gaza’, lanciato da numerose realtà civiche e politiche italiane per chiedere un immediato cessate il fuoco, la fine dell’assedio e il rispetto del diritto internazionale. La manifestazione è aperta a tutti i cittadini, alle associazioni, ai movimenti e alle forze politiche che condividono l’urgenza di fermare il genocidio in atto e di sostenere una soluzione giusta e duratura per il popolo palestinese. Cesena vuole dare un segnale chiaro: per la pace, per la giustizia, e per la Palestina."