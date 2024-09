Padel anche a Bagno. Ecco i nuovi campi

Tra alcuni giorni, dopo la recente riqualificazione dei campi da tennis ’I Tigli’ di via Lungosavio a Bagno di Romagna, avrà luogo anche l’inaugurazione dei nuovi campi per il padel. "Dopo mesi di attesa e lavori senza sosta – esordisce River22 Sporting Club – siamo lieti di annunciare l’inaugurazione dei nuovi campi da padel. Un’ attesissima novità che va ad arricchire l’offerta sportiva del territorio. Ciò rappresenta un importante traguardo per River22, ed è stata inoltre l’occasione per riqualificare un’area precedentemente inutilizzata". L’appuntamento è per sabato pomeriggio 28 settembre, alle 16, presso la nuova struttura adiacente al Centro Sportivo di Bagno. Dopo il taglio del nastro e la presentazione ufficiale, dalle 17 al 18, si terranno due partite dimostrative. A seguire gli appassionati di padel potranno provare gratuitamente i nuovi campi (posti limitati, su prenotazione). La manifestazione sarà accompagnata da dj set e food&drink trucks. Il Padel Club di River22 ha già il suo team di istruttori: Mirko Locatelli, storico ed esperto maestro di tennis, oggi istruttore di padel di primo livello e spirito trainante di questo nuovo progetto, sarà affiancato, da subito, da un istruttore professionista del Family Padel Club di Città di Castello. "Siamo entusiasti di aprire le porte dei nostri nuovi campi da padel – afferma Federico Para, titolare di River22 Sporting Club –. Portare il padel a Bagno di Romagna è stato, fin da subito, uno dei nostri primi obiettivi e siamo felici di aver realizzato, a meno di un anno dall’apertura del Centro sportivo principale , due campi coperti, riscaldati e super panoramici, con struttura in vetro con copertura apribile a 360° gradi".

gi. mo.