Padre e figlia smarriti nel bosco

Una squadra della stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna è intervenuta

per aiutare un turista e la figlia di nove anni che si erano trovati in difficoltà in un bosco impervio a Bagno di Romagno. I due si sono persi imboccando il sentiero 161 dopo aver percorso il sentiero degli Gnomi. L’uomo ha chiesto aiuto al 118 che ha fatto intervenire la squadra del Soccorso alpino.