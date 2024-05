Padre Pio, vent’anni del gruppo di preghiera

Carissimi Giancarlo ed Eliana, vi siamo immensamente grati per tutti questi anni di generoso servizio. Il gruppo di preghiera Padre Pio è stato per tutti noi un punto di riferimento importante e voi ci avete custoditi e guidati con passione, zelo, amicizia e affetto. È stato un lungo cammino durato 20 anni, in cui vi siete passati il testimone, per garantire continuità al nostro gruppo. Siamo sinceramente dispiaciuti dopo aver appreso la notizia delle dimissioni di Eliana: la vostra guida è sempre stata una certezza. Siamo certi che continueremo questa bella amicizia spirituale e umana.

Gli amici del gruppo

di preghiera Padre Pio