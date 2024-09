Padre Reali, il volto poetico della fede

Sabato 21 e domenica 22 settembre, con il patrocinio del Comune di Sogliano al Rubicone, l’Associazione Culturale "Agostino Venanzio Reali" APS, in collaborazione con i Frati Minori Cappuccini dell’Emilia Romagna e con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose "Alberto Marvelli" delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, celebra il 30° anniversario della morte di Agostino Venanzio Reali, sacerdote appartenente all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, poeta e artista, biblista e teologo, con un convegno presso il teatro comunale "Elisabetta Turroni" di Sogliano al Rubicone. Il tema è "Al monte va la gente. Agostino Venanzio Reali. Lungo le vie della Bellezza, poesia e teologia, preghiera e speranza". Sabato 21 nell’occasione della nuova pubblicazione Nóstoi (Le poesie ritrovate), a c. F. Gianessi, (Book Editore) alle 10. 30 "Poesia come partitura e come liturgia", relatore Alberto Bertoni poeta, critico letterario, italianista presso l’Università di Bologna; alle 11.30 "I maestri segreti della cristologia di padre Venanzio: Bonaventura e Teilhard de Chardin" con Prospero Rivi teologo, vicepresidente del Centro Studi Bonaventuriani di Bagnoregio, responsabile Beni Culturali Cappuccini dell’Emilia Romagna. Alle 15. 30 "Il testo religioso nella poesia di Reali" con Paolo Valesio poeta, saggista, italianista. Alle 16. 30 "Dal profondo a te grido", con Alessandro Andreini della comunità di San Leolino, docente di Religious Studies c/o Gonzaga University, Firenze. Il convegno proseguirà domenica 22 alle 10 con una relazione di di Marcello Neri ordinario di Etica e teologia.