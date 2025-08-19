Il padre perde le staffe, sberle al figlio di 5 anni che si era smarrito in spiaggia

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
CronacaIl padre perde le staffe, sberle al figlio di 5 anni che si era smarrito in spiaggia
19 ago 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cesenatico, inaspettata reazione violenta al ritrovamento del bimbo: intervengono i carabinieri. L’uomo sembrava ubriaco

Un intervento dei carabinieri nella zona degli stabilimenti balneari (repertorio)

Cesenatico, 19 agosto 2025 – Lo smarrimento di un bambino, che poi fortunatamente è stato ritrovato, ha creato un caso dove si fronteggiano due versioni discordanti da parte delle persone che hanno assistito al fatto.

È accaduto domenica sulla spiaggia nella zona Ponente di Cesenatico, quando è scattato l’allarme per un fenomeno abbastanza diffuso nelle giornate estive al mare, quello appunto dei bambini piccoli che involontariamente sfuggono al controllo dei genitori e iniziano a gironzolare da soli sulla sabbia, il più delle volte alla ricerca di altre aree gioco e altri bambini con cui giocare.

Accade tutti i giorni e i bagnini sono organizzati per risolvere la questione nel giro di pochi minuti, inoltrando il messaggio a tutti i soci tramite la Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, attivando tutti i salvataggi e le forze dell’ordine. Così anche domenica è accaduto che un bambino di 5 anni si sia allontanato, ma quando è stato restituito dai bagnini al padre, questi, stando alle prime dichiarazioni dei presenti, avrebbe reagito in maniera violenta, con una sberla, e aggredendolo fisicamente in modo incomprensibile.

Di solito quando un piccolo viene riconsegnato ai genitori o ad un genitore, entrambi scoppiano a piangere per la gioia e si abbracciano. Domenica le cose sarebbero andate invece in maniera diversa e c’è chi racconta che, per fortuna, a difesa del piccolo si sono parati i bagnini e i turisti presenti in quel tratto di spiaggia, che hanno chiamato subito i carabinieri. L’uomo, residente in un comune della Lombardia, sarebbe stato visibilmente alterato (alcuni testimoni hanno detto che a loro avviso era ubriaco), ma davanti alle divise avrebbe assunto un atteggiamento diverso, probabilmente in quanto consapevole di aver sbagliato e di rischiare grosso.

L’altra “campana” racconta invece di un episodio con un epilogo diverso, perché secondo alcune persone si sarebbe trattato di un allarme esagerato, perché il padre, piuttosto preoccupato, avrebbe dato uno schiaffo al figlio perché si era allontanato da solo. Fatto sta che qualcuno i carabinieri li ha chiamati, perché diversamente non si sarebbero precipitati in spiaggia. I militari non commentano e non dicono nulla, perché non risulterebbe alcun reato ravvisato, in uno scenario e una circostanza dagli aspetti contraddittori.

La pattuglia avrebbe accertato che il bambino era tranquillo e stava bene, non aveva delle ferite e al momento dell’intervento stava giocando tranquillamente con il papà. Chi ha chiamato i carabinieri rimane tuttavia della sua opinione e asserisce che non si è trattato di un semplice schiaffo ma di un’azione molto violenta da parte del padre, che sarebbe stato fermato e calmato dai bagnini di salvataggio.

