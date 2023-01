Paesaggi da favola e disagi: ecco la neve

di Luca Ravaglia

Che bella la neve. A patto di essere sul Monte Fumaiolo, in passeggiata verso le sorgenti del Tevere imbiancate, con gli scarponi che sprofondano in un soffice manto che sembra cotone e col silenzio che riempie l’aria gelida a meno cinque gradi. Che bello essere lì, a godersi lo spettacolo della natura. Ma arrivarci non è semplice. Soprattutto perché tra Cesena e il Monte Fumaiolo ci sono cinquanta chilometri abbondanti di E45. Nel primo tratto semplicemente piove e già basterebbe quello, perché nei tratti con l’asfalto ancora da rifare, le ruote dei mezzi pesanti alzano colonne d’acqua che mettono soggezione. Si guida piano e si stritola il volante, cercando nel frattempo di tenere le dita incrociate. Poi arriva la neve, che per certi versi è una favola, ma che per altri rischia di essere un incubo. La corsia di sorpasso diventa una scelta per impavidi, mentre gli altri restano in fila. Serve pazienza, la dote più importante di chi vuole godersi appieno la montagna. Quella che compare all’improvviso dopo la galleria di Quarto, meravigliosa e monocromatica. A Bagno di Romagna i cappelli degli gnomi hanno cambiato colore, mentre a Verghereto dell’asfalto si perdono le tracce. Una gita al Fumaiolo non si improvvisa, altrimenti si resta in panne. Però una volta che si è lì, col bosco che allunga le sue braccia tutto intorno, il sorriso è una dotazione di serie.

E’ venerdì, a valle la città ancora lavora e dunque quassù, al confine con la Toscana, lo spettacolo è per pochi. Al valico del Fumaiolo ci sono tre auto in sosta. Dietro la curva, in mezzo al bianco, lampeggia la scritta rossa del ristorante Paradise: ‘aperto’. E allora si va, perché ogni scusa è buona per riscaldarsi le mani. "L’attesa per la neve era tanta – sorride Franco Rossi facendo gli onori di casa mentre una famiglia salda il conto del pranzo– e ora finalmente c’è tutto quello che serve per divertirsi. Quasi tutto, a dire il vero. Perché l’impianto di risalita è ancora chiuso. Lo è dal marzo del 2017 ed è un peccato perché rappresenterebbe un bel valore aggiunto. Nel frattempo facciamo con quello che c’è, che è comunque tantissimo. Vanno di gran moda le ciaspolate e per i bimbi c’è lo slittino. Nel fine settimana ci si diverte da matti". Magari fermandosi anche per un pranzo tipico al ristornate. In ogni caso questo pare solo l’inizio: "Dicono che dalla prossima settimana le nevicate si faranno davvero abbondanti".

I cani giocano all’aperto e in lontananza si sente il rumore dell’acqua. Quella della sorgente del Tevere, che si raggiunge in meno di dieci minuti in discesa, seguendo le orme di chi è passato prima. Sarebbe da spegnere il telefono e restare lì. E invece no. Riecco l’E45, con la neve fino a Bora. A Bora si esce, per lo sfizio di godersi le colline cesenati, passando per Montevecchio e per il cippo di Pantani innevato. Scelta rivedibile. La strada è scivolosa, nonostante gli spazzaneve in azione: a Oriola due veicoli sono finiti nel fosso e rimetterli in carreggiata non è semplice. Dunque ancora in fila, con calma, verso la città, col pomeriggio che diventa sera e con l’orologio che a lasciarlo a casa era quasi meglio. E’ la neve, prendere o lasciare. E la natura, che detta gli orari, ride di chi fa tardi al lavoro.