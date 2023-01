Paesani: "Agire contro le insidie del web per i giovani"

Serve un contrasto ai reati e alle insidie per i giovani nel mondo del web.

E’ stato il report agghiacciante della Polizia postale sul cyber crime dell’ultimo anno, ad attivare a Gambettola il consigliere comunale di minoranza Emiliano Paesani cha ha deciso di portare in Consiglio comunale una mozione su questo tema. "Nel 2021 è stato registrato un incremento dei casi di adescamento online e sfruttamento sessuale dei minori - dice Paesani - . La Polizia Postale registra un aumento del 70% dei casi di pedopornografia online. Tutti noi utilizziamo i servizi che internet offre per acquisti, informazioni ed interagire con altre persone, con tanti vantaggi ma anche tanti rischi. E a rischio sono maggiormente i nostri bambini, soprattutto se l’utilizzo avviene senza la consapevolezza delle insidie che vi si possono nascondere. E’ fondamentale che un Comune prenda atto dei rischi a cui sono esposti i propri cittadini e promuova azioni di informazione e prevenzione con gli enti del territorio. Proponiamo al Consiglio comunale di adoperarsi, anche con la Polizia per organizzare iniziative mirate sulla sicurezza online dei più giovani. E’ importante che la cittadinanza sappia a chi rivolgersi in caso di sospetto adescamento online di minori. Servono campagne informative".

e.p.