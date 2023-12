Paesani attacca la giunta: "Bilancio al ribasso e senza investimenti"

Il consigliere comunale di minoranza Emiliano Paesani critica il bilancio di previsione approvato dalla giunta della sindaca Letizia Bisacchi: "Un bilancio ridicolo" , e nello stesso comunicato Paesani chiede di sapere quali siano le intenzioni della sindaca per le amministrative del 2024: "Si ripresenterà? Sì o no? In consiglio comunale abbiamo ascoltato lunghissimi interventi del sindaco Bisacchi e del vicesindaco Marcello Pirini, che hanno illustrato un bilancio a dir poco ridicolo: 4 milioni di euro nel trimestre. Il sindaco ha giustificato questo bilancio al ribasso con la scusa delle imminenti elezioni. Polvere negli occhi solo per ascoltatori inesperti, il vero motivo di questo bilancio di Gambettola, estremamente più basso rispetto ai Comuni limitrofi, non si giustifica con l’imminente fine del mandato elettorale della Bisacchi, ma nel fatto che il sindaco e la sua giunta in questi anni di mandato non si sono aggiudicati finanziamenti o bandi Pnrr come gli altri Comuni. Infatti, ad esempio, non ci sono e né sono previsti interventi edilizi significativi nelle scuole, come invece sta avvenendo in tutti i Comuni del Rubicone e anche nella vicina Cesena".

"Mi chiedo – conclude il consigliere Paesani – quanto importi al sindaco Letizia Bisacchi del futuro di Gambettola. Difficile comprenderlo, dato che ancora non ha dichiarato pubblicamente quali siano le sue intenzioni per le prossime elezioni. Si ripresenterà oppure no? Il Partito Democratico la appoggerà dopo aver già pubblicamente espresso reticenze a causa del caso del conflitto d’interessi tra la sindaca e suo padre? Attendiamo risposte a queste domande".

Vincenzo D’Altri