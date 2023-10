Paesani con la giunta. Poi attacca su Pua 39

La giunta comunale guidata dalla sindaca Bisacchi ha presentato al Consiglio l’accordo di programma sull’area Sacta, ex tabacchificio in disuso situato nel centro di Gambettola.

Oggi il consigliere di opposizione Emiliano Paesani spiega il suo voto favorevole insieme a quello della maggioranza. "Ho votato in maniera positiva l’avvio dell’iter per iniziare la valutazione del progetto Sacta e dell’accordo di programma che ne consegue. Ho diversi dubbi in merito al progetto presentato, che esprimerò nelle sedi opportune, ma in particolare è necessario approfondire la questione economica per un Comune come quello di Gambettola che in questi anni ha ottenuto pochissimi finanziamenti a fronte di spese importanti e non sempre sensate, come è successo per la piazza Pertini. Sottolineo inoltre come a pochissimi mesi dal termine del mandato, con un sindaco che non verrà riconfermato dal suo partito, si intendano porre le basi per progetti così ambiziosi come la Sacta e la costruzione di una nuova scuola secondaria".

Il Consiglio nella stessa seduta ha poi discusso dell’ordine del giorno presentato da Paesani per chiedere al sindaco di ripetere le dichiarazioni rilasciate alla stampa sulla questione Pua 39: "L’area Pua 39 resterà agricola, finché la sindaca sarò io e nell’ex Pua non si edificherà". Paesani non ha però avuto alcuna risposta dalla sindaca perché la stessa, per il conflitto di interesse, ha dovuto abbandonare l’aula. "In questo modo, e con questa scusa - conclude Paesani - l’Amministrazione ha evitato di assumersi la responsabilità delle dichiarazioni del sindaco. Mi auguro che i cittadini si siano resi conto della superficialità con cui la questione dell’area ex Pua 39 è stata affrontata e della notevole gravità dei comportamenti che sono emersi".