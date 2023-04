Paesani: "La sindaca ha realizzato quella che era la nostra proposta"

"Questa Amministrazione continua a riservarci strane sorprese" commenta il consigliere di minoranza Emiliano Paesani (foto) del gruppo ’Sicuramente Gambettola’. Nel consiglio comunale del settembre 2021 il consigliere aveva presentato alla maggioranza della sindaca Letizia Bisacchi una mozione sulla possibilità di recintare il giardino antistante la Scuola primaria di via Gramsci. Continua Paesani: "Una delle forti criticità della scuola è il suo cortile. Spazi che diventano polverosi con la bella stagione e pieni di pozzanghere per giorni in caso di pioggia. In una scuola con una forte realtà a tempo pieno questo può creare situazioni di disagio".

Per questo motivo il consigliere aveva presentato, un anno e mezzo fa, una mozione in cui chiedeva alla sindaca, di poter delimitare, con la modalità ritenuta più opportuna e adeguata, la zona di giardino posto all’ingresso del plesso Pascoli, in modo che anche quella parte di cortile potesse essere utilizzata in sicurezza. La maggioranza aveva respinto la proposta.

Conclude Paesani: "La sindaca stessa aveva escluso di poter delimitare quello spazio in quanto si prediligeva la sua apertura all’esterno. Eravamo stati criticati per l’idea di chiudere-recintare-delimitare. Soluzione che oltre ad abbellire la zona, metteva in sicurezza le classi che intendevano accedere a quello spazio. Scopriamo invece ora che la nostra proposta è stata realizzata. Intorno a quello spazio è stata piantata una siepe che lo delimita. Non possiamo che esserne contenti. Siamo convinti che sia la soluzione migliore, ma questo atteggiamento della sindaca e della sua maggioranza è assolutamente inadeguato".

Ermanno Pasolini