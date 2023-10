Paesani torna all’attacco: "Il Pd cerca un candidato al posto della sindaca"

Un nuovo candidato Pd in corsa per la carica di sindaco al posto della sindaca Letizia Bisacchi. Lo ipotizza il consigliere di minoranza Emiliano Paesani che torna a parlare della vicenda del terreno Pua 39 finita in Consiglio comunale con la divisione nel gruppo di maggioranza del Pd: "In paese si discute sul consenso alla sindaca Bisacchi dopo che è stato reso noto il conflitto di interesse con il padre – afferma – ed è stato fatto il nome di un nuovo candidato".

Dalla direzione del Pd di Gambettola per ora bocche cucite, tutto è rimandato a dopo la riunione della segreteria. Nel gruppo di maggioranza si è tenuto un incontro chiarificatore e l’orientamento è quello di completare da qui alla scadenza elettorale il programma.

Vincenzo D’Altri