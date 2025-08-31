Pagano va in pensione: "Un’eredità di legalità"

Oltre 80 persone al ristorante Sale Fino di Savignano sul Rubicone per il luogotenente carica speciale Salvatore Pagano, comandante dei carabinieri di Savignano e Gatteo, che dopo 38 anni di servizio il 20 agosto scorso è arrivato alla meritata pensione. Per la sua festa di addio all’Arma sono arrivati da ogni parte d’Italia carabinieri, marescialli e uomini di ogni grado dell’Arma, oltre a rappresentanti di altre forze di polizia e al sindaco di Gatteo Roberto Pari. Arruolatosi nell’Arma nel 1988, il maresciallo Salvatore Pagano è stato comandante in diversi Comuni d’Italia e nel febbraio 2018 a Savignano. Il comandante Pagano ha prestato servizio anche in zone ad alta densità di criminalità, partecipando a operazioni che hanno consentito di arrestare pericolosi pregiudicati, alcuni appartenenti alla criminalità organizzata. Ha promosso e organizzato diversi eventi di educazione alla cultura della legalità rivolti agli studenti e alla cittadinanza, invitando personalità di elevato spessore come Pippo Giordano, Fiammetta Borsellino, Roberta Gatani, Dario Vassallo.

Il maggiore Flavio Annunziata, ex comandante dei carabinieri di Cesenatico per sei anni, è arrivato da Ancona dove dirige la compagnia capoluogo carabinieri della città: "Lavorare con Salvatore Pagano è stato per me un grande piacere. Salvatore si è sempre contraddistinto per la sua capacità di essere prima di tutto un uomo e un padre per i suoi carabinieri e poi un autorevole comandante. Ho sempre apprezzato la sua umanità e la lealtà che mi ha dimostrato nel periodo in cui ho avuto l’onore di annoverarlo tra i miei collaboratori".

Alla serata c’era tutta la famiglia Pagano: la moglie Teresa Casalaspro insegnante e i due figli Elisa Gioia studentessa e David che lavora nell’ufficio acquisti della Scm e che ha detto: "Mio papà è un persona che è riuscito a dividere la vita familiare dal lavoro. Però integrando sempre quei principi fondamentali del suo lavoro. Una persona amorevole, generosa che ci ha insegnato l’integrità morale, la disciplina e il rispetto verso il prossimo, senza mai imporcelo, ma sempre tramite l’esempio quotidiano".

Ha concluso Pagano: "Ringrazio prima di tutto la mia famiglia per avermi seguito e sostenuto in ogni situazione. Un ringraziamento particolare a coloro che hanno condiviso con me questo lungo percorso fatto di sacrifici, di rinunce, ma anche di tanti obiettivi raggiunti con soddisfazione, tra cui il contrasto ad ogni forma di criminalità e l’aver elevato il livello di fiducia dei cittadini nei confronti dei carabinieri. Sono felice di aver concluso la carriera nei Comuni di Savignano e Gatteo dove io e la mia famiglia ci sentiremo sempre parte integrante della comunità".

Ermanno Pasolini